¿Otra vez?: polémica en las redes por un video de Flor Peña en donde hace todo mal

Una de las figuras del espectáculo argentino que más se expresa sobre las causas en las que cree y que ostenta su compromiso social es Flor Peña. Sin embargo, no está ajena a los errores. La animadora de Flor de equipo compartió un video manejando en una autopista que causó polémica y que valió un descargo de la reconocida asociación “Luchemos por la vida”, dedicada a la prevención de accidentes de tránsito en nuestro país.

“La popular actriz se grabó cantando e insultando a otro conductor mientras conducía su coche. No es la primera vez que lo hace. En esta ocasión, la actriz subió a sus redes un video en el que se ve que no tiene el cinturón de seguridad correctamente colocado, y maneja su auto en una autopista, a toda velocidad, cantando y mirando a la cámara, hasta que la maniobra de otro vehículo la hace descargar su bronca en un fuerte insulto. Con sus comportamientos pone en riesgo su vida y la de los demás. Una figura tan popular, admirada y seguida por tantos en las redes sociales, debería aprovechar el alcance que tienen sus posteos para contribuir al cuidado de la vida en el tránsito y no lo contrario”.

Este mensaje inmediatamente se volvió viral y muchos de sus seguidores realmente se vieron apenados por el mal comportamiento de la actriz.