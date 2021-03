Espantoso: Luli Salazar explotó en llanto y confesó cuál fue el quiebre de su relación con Redrado

La modelo había comenzado el 2021 de la mejor manera, en donde emprendió un viaje hacia Miami, sin la compañía de su hija Matilda, pero con el pasaje, el hospedaje y algunos gastos pagos por Martín Redrado , para poder enmendar la situación y recomponer la relación que ya estaba quebrada.

Pero tras apostar nuevamente por la pareja, la ex panelista de Polémica en el Bar se sorprendió al ver que en su regreso a Buenos Aires, su “ex” estaba acompañado de otra mujer, mientras terminaba unos trabajos en la ciudad estadounidense.

“Fue decisión de él revincularse con la nena. Él puso a la nena en el medio, no yo. Cuando nos empezamos a ver a escondidas por el tema de Matilda, él me pidió tiempo para contárselo a su entorno y a su novia. Al principio lo entendí, se lo dí, nos encontrábamos a escondidas en su oficina y en su casa. Hasta que un día pasó una situación que yo dije ´hasta acá llegué´”, comenzó aclarando Luciana luego de ser culpada por poner a la pequeña siempre “en el medio”.

En un ciclo de America dejó a todos sorprendidos y contó un terrible episodio que vivió cuando comenzó a recomponer de a poco su relación con el economista:

“Fuimos a la casa de él escondidos, él me dijo que estaba por venir su hija a buscar algo, ‘son 15 minutos, busca algo y se va, ¿te querés quedar arriba?’, me dijo, y yo le contesté que sí, si era poco tiempo me quedo. ‘Por favor, controlá que la nena no hable, no grite’, me pidió", contó.

"Había pasado una hora y yo todavía estaba ahí. En un momento escucho el ascensor que sube y me empezó a temblar el corazón como si estuvieran entrando ladrones y yo me tenía que esconder para que mi hija no gritara. Esa situación... lo digo y me pongo muy mal, me dan ganas de llorar. Tuve que hacer pasar a mi hija por una situación que no nos merecíamos”, completó.

“Ese día me sentí lo peor y lo llamé y le dije ‘todo por tus mentiras, por no decir la verdad, basta, se terminó, o le decís la verdad a tu novia o se terminó con nosotras´. Entonces él ahí se dio cuenta de que eran incompatibles las dos cosas. Él nos eligió a nosotras”, dijo quebrada, mientras no podía controlar sus lágrimas al aire.

Fuente: Con información de America y Paparazzi