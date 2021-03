Venía pisteando como una campeona y... ¿por que echaron a Flor Vigna de Masterchef?

En la segunda temporada de " MasterChef Celebrity" el lugar de Flor Vigna fue reemplazado por Fede Bal, quien decidió hacerse a un lado de la competencia para acompañar a Carmen Barbieri, a quien reemplazaba, tras su recuperación del coronavirus.

Pero ahora se conoció el verdadero motivo por el cual la novia de Nico Occhiato dejó de pertenecer al segmento virtual del certamen de Telefe. Así lo reveló este martes por la mañana Yanina Latorre y sorprendió a todos con sus dichos. "¿Ella contó por qué se fue de MasterChef? La fueron porque no cumplió", disparó.

"Ella era la que hacía redes, los vivos y el tema fue que para la final de MasterChef, que es la final, estuviste todo el año, el mayor premio, la rompieron en rating y bla bla bla, se fue de vacaciones. Se fue con el novio, Nico Occhiato. Una semana antes. Dijo ‘lo hago desde allá’ y esa noche nunca tuvo señal. La rajaron al otro día", detalló la panelista en "Los Ángeles de la Mañana".

No lo va a decir nunca pero la rajaron por eso. Es poco responsable y es el verdadero motivo. Se ca… en la final básicamente", expresó la mediática. Y argumentó firme: "Se hubiera quedado acá, era la final de un programa. En pandemia no hubo mucho y MasterChef fue una gran fuente de laburo. Es como que vos digas que no vas a la final del 'Cantando' o del 'Bailando' y que le digas a Marcelo (Tinelli) que vas a ser jurado desde Brasil".

Fue en ese entonces que Ángel de Brito expresó que "eso pasó" en el ciclo de Marcelo Tinelli dando a entender que Pampita se tomaba vacaciones de manera repentina y sorpresiva.