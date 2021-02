Los hijos de Ricardo Fort se confesaron en un aniversario de la muerte del "Comandante"

Los mellizos Marta y Felipe Fort cumplieron 17 años y recordaron a su padre, Ricardo Fort, con cariño y admiración. Incluso reconocieron que lo tienen como un ejemplo a seguir y que les gustaría seguir sus pasos como artista.

En una entrevista con Revista Caras, los hijos de Fort admitieron que les atrae el mundo de la actuación. Felipe dijo que le gustaría actuar en una serie, pero que también le interesa el mundo empresarial, tal como a su padre.

"Me dijeron que podría ser actriz. La idea me genera curiosidad y hasta fui unas cinco veces a tomar clases. Siempre dejé, pero creo que si llega el momento y una idea piola, la aceptaría", afirmó Martita por su lado.

Ambos tienen recuerdos positivos de su papá y destacaron las enseñanzas que él les dejó antes de su trágica muerte en 2013. "El me dio mucho cariño y eso es algo que hoy tengo para dar a los demás. Con él aprendimos a dar amor", admitió Felipe, quien definió a Ricardo Fort como un padre divertido, y también protector.

Martita coincidió con la descripción de su hermano y dijo que su vida era una novela diaria. En otro punto de la nota, la adolescente contó qué es lo que ella siente que heredó de él: sus celos. "Me gusta que estén todos para mí. También soy mucho de actuar primero y después recién pensar, como hacía papá. A veces soy muy impulsiva", sostuvo la joven.

En ese momento, Felipe lanzó un palito para Marta y destacó una característica muy similar entre su padre y su hermana: "Marta quiere la atención toda para ella. Y creo que a papá le pasaba eso porque él quería ser lo más importante para todos".

Pero en su mayoría, fueron coincidencias. Los mellizos afirman-y agradecen- que su padre los educó de forma tal que aprendieron a vivir sin rótulo ni prejuicios. Aunque Martita marcó un detalle polémico. "Me quería moldear", contó la hija del empresario fallecido y amplió: "Pasaba que mi padre respecto a lo físico quería que fuera otro de sus maniquíes. A él le gustaba que estuviera rubia. Creo que si me viera ahora con este piercing (por el que Marta tiene en el septum) no le gustaría nada".

El pensamiento de Marta y Felipe Fort sobre la subrogación de vientre

Ni Marta ni Felipe Fort dijeron tener interes en conocer a la donante de óvulos o la mujer que los gestó. "No hace falta la genética para ser familia", consideró la adolescente y afirmó: "Considero que padre y madre son quienes te guían. No me importan. Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa".

Sobre este tema, los jóvenes admitieron que ellos no tendrían hijos gracias a la subrogación de vientre, pero ambos hablaron de esto con total naturalidad. "Papá cumplió su sueño. Él nos quería solo para él y por eso lo eligió de esa manera", admitió Martita.