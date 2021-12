Preocupación por la salud de Guido Süller: "Me vaciaron un ojo"

Desde hace varios añosGuido Suller viene sufriendo una seria afección en sus ojos y ese fue el motivo que lo llevó a, en las últimas horas, visitar el Hospital Austral, donde finalmente los médicos decidieron someterlo a una cirugía.

Debido a ello, el mediático envió un mensaje a sus seguidores desde el mismo nosocomio.

“Otro palito más en la rueda, no sé, qué le vamos a hacer. Creo que me vaciaron completamente el ojo, y acá estoy. Lo que quiero decir es que no se imaginan por lo que yo pasé antes de esto. Literalmente no veía nada de nada, era como si me hubieran puesto un celofán en el ojo, yo trataba de disimular, pero estuve en un reality y más grande las letras no me las podían poner, no había forma”, confesó.