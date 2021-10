Imágenes impactantes: fan de un conocido actor destrozó el local de su mujer y la agredió

Una fanática del actor argentino Benjamín Rojas destrozó el local de su mujer, Martina Sánchez Acosta, luego de no poder entregarle una carta al ex Rebelde Way. La situación ocurrió días atrás en horas del mediodía en el comercio ubicado en la localidad de City Bell, La Plata.

Benjamín y su mujer.

Ahora la justicia investiga el caso de acoso, agresión y daño que ya fue denunciado por la esposa del actor, luego de que una fanática del ex Rebelde Way irrumpiera en el negocio, amenazara a quienes se encontraban en el lugar (que tenía rejas por la inseguridad), rompió los vidrios de la puerta y hasta lanzó objetos hacia el interior con el fin de lastimar a quienes estaban allí, ya que no pudo entregar una carta para Rojas. El caso es investigado por el fiscal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta, quien dispuso una perimetral contra Sofía -nombre de la fan- tras la denuncia de Martina.

En la denuncia, presentada por el abogado Rubén Sarlo, se acompañó un video de la cámara de seguridad del comercio, en el que se ve la agresión. Un vecino de otro local acudió a ayudar a Martina después de escuchar los gritos de la fanática e intentó calmarla. Otra vecina llamó a la policía al ver la desesperación de la esposa de Rojas, quien "estaba llorando".

Mirá la secuencia en las capturas de video:

(Fuente: Exitoína)