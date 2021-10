Picoteo virtual: Ale Maglietti le respondió a Wanda Nara con un tuit muy 'educativo'

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, en la que tendría mucho para decir la China Suárez, sigue generando todo tipo de repercusiones y hasta enfrentamientos en las redes.

Una de esas disputas virtuales tiene precisamente a la empresaria radicada en París y a la Alejandra Maglietti. Todo comenzó cuando la panelista de 'Bendita' compartió un tuit en el que en cierta manera defendía a la China Suárez.





Inesperadamente, quien salió a responderle por la misma vía fue la propia protagonista de la historia, incluso utilizando insultos velados para con la China y directos para con la panelista de Bendita. “¿Necesitas nombres, boludita? ¡O un mapa para saber quien es la putita que manda fotos a casados! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió“, escribió, furiosa, la hermana de Zaira.

En este contexto, la modelo y abogada no se quedó callada y, desde sus vacaciones en Nueva York, salió a responderle en el programa que conduce Beto Casella en El Nueve. “Fue solamente una opinión, el maltrato o lo de ´boludita´ me parece innecesario. Es un poquito fuerte, es una opinión mía en un momento en el cual ella no había mostrado las pruebas, todavía no mostró nada. En todo caso que lo muestre y después podremos opinar”, comenzó expresando. Y agregó: “Que me las mande (a las pruebas) por directo, yo no tengo por qué defender a la China Suárez, a la cual ni siquiera conozco, solo fue una opinión mía respecto a la manera en la cual se estaba desenvolviendo la noticia, nada más. Esta ´boludita´ al menos fue a la universidad”.

En ese sentido, continuó: “Uno forma una opinión de lo que está pasando porque los mismos protagonistas lo exponen. Si uno no quiere que nadie opine, no lo cuenta. Yo puedo opinar de lo que se me cante porque lo están haciendo público, yo no estoy metiéndome en la vida de ella ni opinando de algo que ella no mostró o no contó”. Y explicó: “En todo caso cuando yo dije o hablé de eso, fue previo a que se conocieran otro tipo de detalles. Bueno, estoy esperando el mensaje directo para que me cuente. Que ponga el enojo donde va y que no se la agarre conmigo que no tengo nada que ver”. Acto seguido, el conductor la instó a darle esa misma respuesta a la mediática en la red social del pajarito, algo a lo que Maglietti accedió e hizo en vivo.

En la tarde del lunes, y a través de su programa Argenzuela (Radio 10), Jorge Rial puso en el centro a una persona que venía siendo considerada como “secundaria” en esta historia. Y dijo que ella fue quien, a través de un tercero, advirtió a Wanda de que algo pasaba entre la China e Icardi.

“Entra un nombre que sobrevuela como personaje secundario, pero para mí es protagonista, que es Benjamín Vicuña”, reveló Rial, en conversación con Ángel de Brito. “Me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda lo llama a Vicuña y hablan. Ella quería saber si esto era cierto, si la China tenía ese modus operandi. Y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra bastante dura”, introdujo el ex conductor de Intrusos.

“Perdón por repetirla, pero Vicuña le dijo: ‘Es muy puta’”, reconstruyó Rial acerca del diálogo entre el ex de la China y Wanda. “La charla te la confirmo, no sé los términos. Vicuña y la China se separan, ella lo deja porque se enamora de otra persona, empieza a salir con otra persona. Estuvo saliendo hasta hace poco con Nico Furtado”, completó De Brito.

