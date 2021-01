¿Y el veganismo? Mirá la insólita respuesta que dio Nicole Neumann sobre por qué usa botas de cuero

“La pirotecnia genera víctimas, celebrá sin estruendos”, escribió hace unos días Nicole Neumann en su cuenta de Instagram en alusión al daño que se le causa a los animales. Más tarde, compartió una foto de ella con una amiga festejando Año Nuevo con fuegos artificiales de fondo y el periodista Ángel de Brito no tardó en utilizar sus redes sociales para marcar la contradicción de la modelo.

Con el título “80 por ciento vegana” el conductor de Los ángeles de la mañana volvió a marcar a la modelo, con una foto en la que ella promocionaba unas botas de cuero. Cansada de que la señalan y mientras disfruta de unos días de descanso, la panelista de Nosotros a la mañana grabó un video para realizar su descargo.

Primero, comenzó a explicar el por qué de los festejos con pirotecnia: “Si estoy en el medio del mar pasando Año Nuevo con cuatro amigos locos y al alcalde de la Florida se le ocurrió hacer un show de fuegos artificiales, la verdad que está bastante fuera de mis manos. Si fuera Dios, prohibiría la pirotecnia en el mundo entero- Pero... malas noticias, no soy Dios. No lo puedo manejar, no lo puedo frenar. No puedo más que aportar mi granito de arena”.

Luego fue el turno de los productos, bolsos, botas y cinturones, hechos con cuero que ella pueda utilizar alguna vez: “Chicos, a ver... Mientras ustedes, los que comen carne sigan comiendo carne, eso va a generar que haya un descarte de cuero que va a la curtiembre que es donde se hacen los productos de cuero”.

“Yo viajo y me compro zapatos y carteras de materiales que no son cuero, pero siguen existiendo, pero no porque yo me los ponga, sino por ustedes que comen carne, ¿se entiende la cadena cómo va? Mientras se siga comiendo carne, va a haber cuero ¿Por qué se mata al animal? Por el que come carne”, cerró al respecto y luego ironizó: “Me encantaría poder acaparar todo, frenar el mal del planeta pero claramente no soy Dios, no puedo hacerlo y me parece importante que cada uno ponga su granito de arena”.

Sin mencionarlo, se refirió a Ángel de Brito: “Ese que dice qué hace el otro, qué se pone, dónde la pifió, en qué se equivocó, ¿qué aporte hace a la sociedad, al medio ambiente? Me encantaría saber, los escucho si tiene algo para contarme me haría muy feliz”.

“Les mando mucho amor, mucha luz, con una vida más llena y menos prejuiciosa y si no están haciendo nada por nadie ni por nada, encuentren la forma y sumen un poquito a lo que es nuestra casa”, cerró en su video la modelo.

En un posteo, desde Miami reflexionó: “El diluvio que viene, por fuera y por dentro. Cuánto menos se atrevería a juzgar la gente si supieran la historia del otro y las batallas que atraviesa día a día , ¿no?”. En solo veinte minutos dicho texto obtuvo casi dos mil “Me gusta”, además de decenas de comentarios que le daban la razón.

