Oscar Mediavilla dio un paso al frente y pronosticó quién ganará el Cantando

Oscar Mediavilla no se calló nada y en la emisión del último viernes adelantó cuál será el ganador de la presente edición del Cantando 2020.

El productor musical lleva muchos años en el mundo artístico y es una de las voces más autorizadas.

No hizo falta que piense mucho. Antes de dar su devolución a la pareja de Pato Arellano -reemplazante de Jey Mammon, quien abandonó el certamen por un problema de salud de su padre- y Carla del Huerto que cantaron un éxito de Queen, habló sobre cuál es su dúo favorito reality de canto más famoso del país.

«Mis deseos se cumplen habitualmente. Estoy hecho un demonio este año», anticipó el productor musical. Así, Laurita Fernández, una de las conductoras del programa, se sorprendió y le preguntó si ya sabe quien quiere que gane. «Sé quién va a ganar directamente. No puedo dar adelantos. Después lo van a poder ver. Le voy a dar el papel al escribano», aseguró.

En los últimos días, Mediavilla pasó por “Intrusos” y, mientras conversaba con Adrián Pallares, comentó cómo la pasa en el segmento que produce La Flia. ““En el Soñando y el Cantando decidí que en lugar de ser un villano seco, tenía que divertirme porque sino me aburro. A veces me sale bien, otras me sale más o menos”, expresó.

Para finalizar, se refirió a Cachete Sierra, uno de los participantes que aún queda en carrera. Es un caso particular, porque, a diferencia de otros famosos, él no tiene grandes dotes para cantar, pero lo suple con actitud. “Es un personaje interesante, que empuja muchísimo a todo el público. Genera mucha empatía”, aseveró Oscar.