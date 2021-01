¿Con cuál te quedas?, uno por uno mirá el look que usaron los famosos para recibir el nuevo año

Un nuevo año empezó y todas las esperanzas están en este 2021 para que sea diferente al 2020, año que estuvo lleno de malas noticias, no solo para los argentinos, si no para el mundo.

Uno de esos deseos que pidieron todos, que no haya coronavirus. y la verdad es lo que todos queremos.

Pero a pesar de sus deseos, la farándula argentina recibió este año con looks topísimos. Mirá algunos de ellos:

Sol Perez: "A la mierda este 2020 😛 les deseo amor y salud en este nuevo año. Gracias por todo el amor de siempre. Deseo que sean muy felices TODOS❤️" (sic).

Marley y Flor Peña:

Evangelina Anderson:

Florencia Tesouro: "Se va un año que no fue facil, sin dudas que nos ha dejado muchas lecciones, aprendamos de ellas y seamos agradecidos... Demosle la bienvenida al 2021 siempre con positividad 💫. Les deseo felices nuevos sueños, nuevos deseos, feliz nuevo año para todos💋" (sic)

Alejandra Maglietti: "Por que al 2021 no le tenemos miedo 💪🏻⭐️! Mi #look para recibirlo! A pesar de que el 2020 me dejó un sabor amargo (como a la mayoría) no voy a dejar que opaque lo que va venir 🙏 brindo por un 2021 mucho mejor 🍷 💫 💋" (sic)

Belén Francese: "Tu Año 🥳✨2021 BB !!! ✨🥳❤️🤰donde nacerás 🙌. Feliz 2021 !! para todooooos les deseo Salud ! 💕Felicidad y Amor ❤️( con quien quieras y en todas sus formas y colores) lo demás es puro cuento."

Jesica Cirio: "Todo listo para despedir al 2020 en familia 🥂. Muchos de nosotros tuvimos un año lleno de miedos e incertidumbre, pero siempre soy positiva y espero lo mejor, así que esta no va a ser la excepción! Brindo por un 2021 lleno de salud, amor y paz ❤️🥂" (sic)

Lali Esposito:

Nicolás Vasquez: