Esto pasa cuando alguien muere por Covid-19: el dramático relato de la Negra Vernaci

La conductora Elizabeth 'Le Negra' Vernaci sufrió el pasado 25 de agosto el fallecimiento de su padre a causa del coronavirus. El golpe, por más esperado que fuese, le provocó un profundo dolor y se tomó unos días para afrontar el luto.

En la jornada del miércoles volvió a ponerse delante del micrófono, en su programa La Negra Pop (101.5, Radio Pop), y compartió con su audiencia un relato realmente dramático de lo que significa perder a alguien en estos tiempos de aislamiento y pandemia.

Vernaci empezó poniendo en contexto a los oyentes: "Hace muchos años que ya estaba enfermo, era una situación esperable, pero nunca pensé que lo iba a tener que afrontar en un contexto difícil, solitario, cruel y doloroso como este. Fuimos pasando distintas circunstancias, salió de la internación de julio, fue a su casa a reponerse de una enfermedad que ya estaba mal, el final era anunciado".

"Cuando volvió a la casa, el virus entró a la casa, no con él, pero infectó a todos los que estaban al alrededor de mi papá, que tenía por suerte un séquito de enfermeras, cuidadores que les agradezco de corazón. Una de las cuidadoras empieza a sentirse mal, lo internaron el 5 de agosto y dio positivo de covid. Desde ese momento no lo vimos más, solo nos comunicábamos por teléfono" agregó con la voz claramente tomada por la angustia.

La Negra prosiguió: "Lamentablemente fue decayendo. Cuando ya pensábamos que ya se iba a morir dijimos 'bueno que vaya un cura'. Conseguimos dar con uno, Agustín, y luego vimos que se empezó a recuperar. 'Ves, el cura le hizo bien, hay que creer o reventar', decíamos. Y nos plantearon que si se ponía bien, lo sacaban de la terapia intensiva para que pueda ir a su casa y pasar ahí lo que le quedara. No alcanzó lamentablemente".

Consternada, la conductora reveló los temores que la invadieron en ese momento: "Pregunté qué tenía que hacer y me dijeron que lo tenía que cremar. Yo era la que estaba a cargo de mi papá con todo esto y consulté ¿cómo que lo tengo que cremar?, porque no lo vi más, no le di un beso, no estuve con él y voy a llegar con una urna, era muy inhumano. Empiezo a averiguar y me dicen que no tenía ninguna obligación. Los médicos están preocupados por todos los pacientes y la verdad es que estamos en medio de una situación que ya no se sabe todos los protocolos y te dicen cosas crueles".

"No pude hacer nada ¿y querían que me lo llevara a cremarlo y que lo pase a buscar a los dos días? Inhumano. Pero bueno, me fui preparando para el final. No estaba el protocolo todavía para despedirse de tu ser querido. Fue desesperante. El cura Agustín tuvo permiso, lo fue a ver, yo le grabé un saludo y me llamó para decirme que mi papá lo escuchó y reaccionó habiendo estado 20 días en una nebulosa. 'Abrió los ojos, me miró, se emocionó'. (...) Algo de él se despertó con mi voz. A los dos días, el 25 de agosto me llaman y me dicen que se murió".

Por último y con la tristeza a flor de piel la Negra afirmó: "Lo fui a ver y estaba detrás de un vidrio, no me podía acercar. Es muy feo despedirse de alguien que amás de esa forma. No hay nada que lo compare. En ese momento te das cuenta que no hay justificativo para ir a buscar el virus. Cuando estás solo con la persona que más querés del otro lado, que no la podés tocar ni nada, más que ver como se murió en soledad absoluta, sin nadie que le dijera 'te quiero' al lado, en ese momento te replanteas si vale la pena tanta salida, todo".