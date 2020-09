Toti Pasman tiene coronavirus, y tiemblan en la mesa de Juanita Viale

El periodista deportivo Juan Carlos 'Toti' Pasman reveló que se realizó un hisopado y el resultado arrojó que contrajo coronavirus.

El conductor lo contó en una conversación con el programa Te digo lo que pienso, que se emite por radio Nihuil, donde es columnista. "Estimo que me contagié en la radio, pero es imposible saberlo. Salgo poco, voy los lunes al supermercado. Por eso imagino que es la radio, por todos los casos que hubo", sostuvo el colega en referencia a La Red.

Más tarde, Pasman habló con Informados de Todo, el ciclo que conduce Guillermo Andino en América TV, donde comentó que está "bien". El periodista contó que se hisopó junto con su pareja luego de que ella tuvo contacto con su tía, que dio positivo. Sin embargo, la pareja dio negativo, por lo que presume que se contagió en otro lado. Según relató, no presentó síntomas más allá de sentir "un poco cansado".

¿El caso de Pasman pone en riesgo las mesas de Mirtha?

Pasman estuvo el pasado fin de semana en Almorzando con Mirtha Legrand, que actualmente conduce Juana Viale. En se sentido, comentó que habló con la producción luego de enterarse de su resultado y afirmó que no había sentido síntomas cuando visitó la mesa de El Trece.

El conductor indicó que el programa se grabó "el sábado a las 16", cuando no tenía noticias del contagio. En tanto que la periodista Pía Shaw reveló que Sol Pérez, otra de las invitadas, se realizará el hisopado tras conocer la noticia.

Toti Pasman contra la cuarentena

Tiempo atrás, a mediados de abril, Pasman había criticado la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández como parte de las medidas de prevención contra el coronavirus.

El periodista tuvo un fuerte exabrupto al referirse a la prohibición que e en ese momento regía para salir a correr. "Una pelotudez total" disparó en su programa de radio La Red, Fútbol 910.

"Desde el 19 de marzo venimos a laburar a la radio y no nos hemos contagiado ninguno. Quiere decir que si vos te cuidás con alcohol en gel, barbijo, controlando la temperatura y desinfectando los zapatos, vos podés venir a trabajar", había dicho en ese momento.

Y también resaltó: "Estoy indignado que a mí no me dejan salir a correr. Yo estoy viviendo en un barrio cerrado y no me dejan salir a correr porque supuestamente una gotita mía de transpiración tiene que caer en el asfalto, la tiene que pisar alguien con la zapatilla y meterla en su casa para contagiarse. Y primero tengo que estar contagiado ¡tienen que chocar 10 aviones!".