Mmmm golosa… Maca Rinaldi muestra una secuencia que te dará hambre: ¿La viste?

. ud83eudd5e 3 claras de huevo (4 si tengo mucho hambre, o puede ser 2 claras y 1 huevo entero). . ud83eudd5e 3 cdas. de avena (o harina de almendras, o una combinaciu00f3n de ambas). . ud83eudd5e 1/2 banana (o la mitad de cualquier fruta) . . ud83eudd5e 3 sobres de endulzante . . ud83eudd5e 1 cdita. de polvo de hornear. . Procesar todo y verter en una sartu00e9n previamente enmantecada, o rociada con spray, o con un chorrito de aceite. Yo usu00e9 el flip de Essen que tiene forma cuadrada pero cualquier sartu00e9n grande estu00e1 bien! . Se cocina ru00e1pido! Fuego corona. Aprox 5 min en total. Cuando vean que lo pueden dar vuelta, hu00e1ganlo ayudu00e1ndose con una espu00e1tula y las manos (cuidado que no se rompa porque la banana le aporta mucha humedad). Una vez dado vuelta es un toque mu00e1s de fuego. . ud83eudd5e el relleno es tu elecciu00f3n! Yo le puse miel y queso crema, pero vale todo. Y podes no enrollarlo y simplemente untarlo y comerlo asu00ed. . OTRAS IDEAS PARA AGREGAR A LO ANTERIOR : . - pizca de cafu00e9 (yo amo ese gusto!) - cdita. de cacao ( queda de chocolate) - cdita de coco rallado - en vez de avena solamente podes combinarla con copos de mau00edz azucarados o granola, vas probando, todos salen ricos! . Puedo seguir tirando infinitos tips que ya ni me acuerdo! Es cuestiu00f3n de probar cu00f3mo te gusta mu00e1s! . No soy cocinera pero la cocina me gusta mucho, me desenchufa y me divierte! Cuando algo me sale bueno festejo como si fuera un gol. Hace varios au00f1os que hago esta receta y ahora me animo a compartirla con ustedes! . u2764ufe0f Maca