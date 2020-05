¡Escándalo! El médico de los famosos argentinos prometía cura para el coronavirus: está detenido

Fue detenido Rubén Oscar Mühlberger, el esteticista que atendía a gran cantidad de famosos tales como Charly García, Moria Casán o Diego Maradona. La Policía de la Ciudad y el Ministerio de Salud clausuraron su centro de atención por tener la matrícula médica inhabilitada, por medicamentos vencidos y por violar el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio.

Según las investigaciones, Mühlberger ofrecía un tratamiento supuestamente antiviral para combatir el Covid-19 a cambio de 100 dólares. Justamente, en el mes de marzo el supuesto médico fue cuestionado al señalar en un programa de televisión que tenía una cura para el coronavirus.

Las autoridades registraron el "Consultorio de Estética del Dr. Muhlberger" ubicado en el barrio de Retiro por denuncias debido a diversas irregularidades. Se comprobó que el titular del local, quien se hacía conocer como médico, no se encontraba en la actualidad habilitado, al igual que su local en donde había clientes esperando por ser atendidos.

Además, poseía medicamentos vencidos de fecha 2014 y 2015, los cuales los comercializaba y realizaba trabajos invasivos poniendo en riesgo a los clientes. También se le labró un acta por violar la cuarentena preventiva y obligatoria decretada por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del coronavirus.

En su consultorio se presentaban diferentes irregularidades: no cumplía con el distanciamiento necesario para la aplicación de tratamientos láser, los residuos patológicos se mezclaban con los residuos normales, no se respetaba ningún protocolo de seguridad e higiene y se secuestraron gran cantidad de anestésicos que no estarían autorizados para ser usados en las prácticas que se ofrecían en esta clínica, por lo que se sospecha que algunos consultorios los usaban como quirófanos "truchos".

Mühlberger se presentaba como médico y esteticista en los medios de comunicación y atendió a una importante cantidad de famosos que promocionaban sus servicios, entre ellos la actriz y conductora Moria Casán, quien promocionaba la terapia ortomolecular, Diego Armando Maradona, el cantante Charly García, el periodista Marcelo Polino y la conductora y actriz Susana Giménez, entre muchos otros.