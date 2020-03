¡Muy polémica!: Evangelina Anderson y un fuerte mensaje que desconcertó a todos

Con la frente en alto, y un rosto perfecto para la foto, la bella Evangelina se mostro comprometida con su condición de mujer.

Esta vez optó por un mensaje concreto dirigido a aquellas mujeres que son madre pero también como seña de fuerza de la mujer en si.

Muchas seguidoras lanzaron sus comentarios filosos ya que no todas eligen o pueden ser madre, y esto enojó un poco a su audiencia.

Lo cierto es que evidentemente Eva no quería quedarse corta con su mensaje y pidió que entendieran el porqué:

"Nunca le digas a una mujer que no puede hacerlo. Recuerda que sólo ella ha podido bailar con dos corazones. Sólo ella ha respirado con cuatro pulmones. Tan sólo ella ha podido llevar en su vientre el peso de dos mundos, y ha parido la vida a gritos. No le digas que no es capaz de algo porque es capaz de todo." #diainternacionaldelamujer #8m #8marzo *Lean los comentarios de abajo que veo que algunas no entendieron el mensaje *.