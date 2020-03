Las hermanas Escudero celebraron su día con una foto muy candente y otra muy tierna

Vanina y Silvina Escudero son dos de las hermanas más famosas del país. Y este 4 de marzo, Día Nacional del Hermano, la mayor de ellas se animó a compartir una publicación que por un lado alteró la temperatura y, por otro, enterneció a todos.

"Como las ramas de un árbol crecemos en diferentes direcciones, pero nuestra raíz es una sola" esa fue la frase que utilizó Vanina para saludar a su querida hermana.

Silvina no tardó en reaccionar y le contestó: "Feliz día my big sis! Gracias por ser mi hermana!!! Love u a lot and 4 ever".

"Diosas", "Potras" y "Bellezas" fueron algunos de los comentarios que le llovieron a las hermanitas Escudero.