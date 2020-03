Romina Malaspina, la ex hermanita que cumple la cuarentena pero sin…

View this post on Instagram

Y la gente se quedu00f3 en casa. Leyeron libros, escucharon mu00fasica y descansaron. Crearon arte, jugaron y aprendieron nuevas formas de ser. Todos ellos escucharon mu00e1s profundamente y con atenciu00f3n. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban y algunos se encontraban con sus sombras. Y asu00ed, de repente, la gente comenzu00f3 a pensar de manera diferente. . Las personas sanaron y, en ausencia de personas que viven de manera ignorante y sin sentido, la Tierra comenzu00f3 a sanar.. . #YoMeQuedoEnCasa #StayHome #quedateencasa #quarantine . . @harmonia_la ud83cudf43 Eyebrows @ornegisbert ud83dudc95