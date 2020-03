Wanda Nara se zarpó, Maxi López estalló y le recordó que es "madre"

Wanda Nara metió la pata, diríamos, hasta el caracú.

La mediática y empresaria se llevó a sus hijos desde París, donde está viviendo con su esposo, el goleador del PSG Mauro Icardi, hasta su casa en Italia, en una de las zonas más calientes del mundo en cuanto al coronavirus.

"Qué te pasa por la cabeza en estos momentos cuando lo más sagrado que tenes en el mundo es la salud de nuestros hijos. Me indigna que no tomes consciencia, si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Porque hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta", le escribió el ex delantero de River.

"Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide de no salir y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro", escribió López en Instagram, buscando evidentemente también que la historia tome vuelo mundial, y se haga viral como se hizo.

Hasta ahora no hay respuesta de Wanda, pero con estos protagonistas de la historia, todo puede pasar.