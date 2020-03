Wanda Nara se toma una agaromba y todo le... resbala: ¿Qué dijo tras el mensaje de Maxi López?

En medio de la pandemia, Wanda Nara se tomó el avión con sus cinco hijos y voló de París a Lago di Como, donde tiene una espléndida mansión.

La zona está en el norte italiano, un centro mundial de la pandemia del coronavirus, región de desastre y miles de muertos.

Esto fue advertido por Maxi López, su ex esposo y padre de alguno de sus hijos, que le recriminó la actitud duramente.

"Qué te pasa por la cabeza en estos momentos cuando lo más sagrado que tenes en el mundo es la salud de nuestros hijos. Me indigna que no tomes consciencia, si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Porque hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta", escribió en redes sociales el ex River, entre otras cosas.

Pero Wanda, como aquel personaje de Showmatch, Fernandito, se tomó una agaromba y dejó en claro que no la van a estresar con críticas.

"Home (casa). Lo único importante es estar en casa. Ayudemos a quien más lo necesita es un momento para ser más solidarios que nunca", escribió.

Tomá mate.