¿Te lo vas a perder?: Ivana Nadal se puso a conversar delante de la cámara... ¡sin nada puesto!

View this post on Instagram

Y como vienen? Ya entrenaron? Van a entrenar? Empezaron a entrenar con esta cuarentena? APROVECHENud83dudcaaud83cudffbud83dude0e que se convierta en hu00e1bito ud83eudd70u261dud83cudffb#yomequedoencasa QUE TENGAN UN Du00cdA LLENO DE AMORu2728