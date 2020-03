Maca Rinaldi se puso picante y no se guardo nada: ¡Toda la carne a la parrilla!

View this post on Instagram

Que tengan un feliz domingo! Y ojalu00e1 que todos estemos cumpliendo esta cuarentena y encontru00e1ndole algu00fan sentido. Cosas que nos enriquezcan, y por mi parte, yo pienso que las tiene. Cada uno la transitaru00e1 a su modo, y es un buen momento para descubrir cosas (propias y ajenas) tambiu00e9n. Ojalu00e1 que despuu00e9s de todo esto seamos mu00e1s tolerantes, mu00e1s pacientes, mu00e1s optimistas... que aprendamos algo para vivir mejor y con mu00e1s paz. u2764ufe0f .