Encuerada y con alas en la espalda , Mica Viciconte te canta la posta

No su00e9 por du00f3nde empezar a expresar como me siento. Por un lado, estoy tranquila con las medidas que se estu00e1n tomando porque estamos a tiempo de que esto no empeore. Por otro lado, preocupada, angustiada y tal vez con un poco de bronca por la gente que no puede entender algo tan simple como QUEDARSE EN CASA. Hoy se nos pide algo tan fu00e1cil por nuestro cuidado y el de todos. Por ahu00ed vos sos una persona sana, pero no todos lo son y es nuestra responsabilidad social cuidar al otro igual porque para eso vivimos en SOCIEDAD. Ojalu00e1 no tengamos que llegar a la situaciu00f3n de Italia y Espau00f1a donde por no respetar la cuarentena los nu00fameros aumentaron muy de golpe cuando el efecto debu00eda ser el contrario. Como dije, estamos a tiempo, todavu00eda tenemos la suerte de no tener los nu00fameros de otros pau00edses. Hoy hay familias que ni siquiera pueden despedirse de sus seres queridos por toda esta situaciu00f3n o que estu00e1n lejos por estar varados. Si ustedes tienen la oportunidad no es tan complicado, cuu00eddense y cuiden a su gente. Por momentos tambiu00e9n veo mucho egou00edsmo y me preocupa a donde nos puede llevar eso. Creo que es importante no entrar en pu00e1nico, pero si TOMAR CONCIENCIA de todo lo que estu00e1 pasando y sobre todo ser SOLIDARIOS. SOLIDARIOS con lo que estu00e1n obligados a trabajar de todas formas, SOLIDARIOS con las personas que son mayores y contraen el virus fu00e1cilmente, SOLIDARIOS a la hora de hacer compras y SOLIDARIOS con las personas que estu00e1n dando la vida casi sin descansar y que por ahu00ed no tienen los elementos mu00ednimos e indispensables para afrontar esto. Depende de nosotros que no empeore... . No se olviden de lavarse las manos y de mantener distancia. Tomense este tiempo para aprender al menos una cosa nueva que no sepan ud83dudcaaud83cudffc #quedateencasa ud83eudde5 @porquesicheoficial