Silvina Escudero se puso mimosa en la cuarentena, pero no podrás imaginar con quién

A falta de abrazos y besos humanos, los animales nos siguen llenando de amor, compau00f1u00eda y alegria. Acu00e1 con mi bebu00e9 Titu00e1n que es un mimoso al 100%. #yomequedoencasa #juntospodemosvencerelvirus #tranquilidad #amor