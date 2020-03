Fantino anunció su regresó a la televisión y dejó un mensaje por el coronavirus

Alejandro Fantino dejó de conducir “Anímales sueltos” y se fue de vacaciones por un tiempo, parecía que se iba a tomar el 2020 para descansar y pensar en su futuro.

Sin embargo, antes de lo esperado, Fantino ya anunció su regreso a la televisión: seguirá en el mismo canal, "América TV", con un programa llamado “Living in América”, desplazando a Moria Casán.

En el programa de Antonio Laje, Alejandro estuvo como invitado y anunció algunas particularidades con respecto a este nuevo proyecto.

Por otro lado, el conductor admitió que la pandemia que viene golpeando a todo el planeta fue uno de los principales motivos por los que se decidió a volver a la pantalla chica.

"Este trabajo te da una pequeña o gran responsabilidad, como quieras tomarlo. Yo no puedo estar en mi casa o pensando en un proyecto artístico cuando el país y el mundo vive esto”, explicó el periodista.

"Empecé a entender realmente que estaba pasando algo muy grave hace 25 o 30 días. Estaba en Bariloche y decidí escuchar un podcast español. Ahí recién empezaban los casos en Italia, ahí lo empecé a seguir. Empecé a verlo de otra manera”, confesó el santafesino.

“No sé si a vos te pasa como comunicador, pero me pasa que no sé lenguaje utilizar, qué termino. Escucho hablar de guerra, ¿es aplicable? Lo aplican los principales líderes del mundo: Macron, Trump, Merkel. Pasa que es una guerra que no es contra los humanos, es casi bacteriológica... Lo de Italia es feroz", reflexionó para finalizar Alejandro Fantino.

Fuente: Minuto Uno Neuquen.