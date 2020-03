Sofía Clerici está feliz de entrenar en casa: ¡mirá por qué!

View this post on Instagram

u13f4u13ccu13acu13c1u13beu13da u13a0u13a8u0301u13aau13da ! u13acu13c1u13a2u13d2u13acu13c1u13aa u13acu13c1 u13dfu13aau13dau13aa !!!!!!!! ud83dudcaaud83cudffb #Quarentena ( lo bueno de entrenar en casa es que puedo estar casi en bolas!!!!!!!) ud83dudd25 ud83dude04ud83dude04ud83dude04ud83dude04