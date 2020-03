Evangelina Anderson se lo hizo ella solita en Internet y la masacraron

Evangelina Anderson, la hermosa modelo argentina casada con el ex defensor de la Selección Martín Demichelis pasó un duro momento en las redes sociales.

La acusaron de auto comentarse las publicaciones a través de cuentas falsas para aumentar el tráfico de sus posteos y la calidad de las interacciones.

Un gesto altruista había desatado el escándalo.

Anderson le habría ofrecido a una turista varada en Alemania, donde vive, alojamiento en su casa.

Entonces un internauta, @polmccarce, realizó una investigación tras la que asegura que la turista en apuros no existe, y que todo fue orquestado, escrito y posteado por la modelo.

"No puedo creer hasta donde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no? Honestamente no me fijo los nombres de usuario de mis seguidores. Siempre le respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona", escribió Anderson.

"Trato de verle el lado positivo como hago siempre, pero está sí que me cuesta, eh. Claramente tengo una vida de la cual ocuparme y no estoy para preocuparme de esas tonterías y por eso me molesta que me las adjudiquen. Las conjeturas que hicieron después son cosa de cada quien", disparó, furiosa.