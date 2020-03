Tras la "jodita" del Coronavirus, Farjat pidió disculpas y aprovechó para mostrar...

Marian Farjat fue noticia de la peor manera hace unas pocas horas: la ex Gran Hermano llamó a un servicio de urgencia para hacer una "jodita telefónica” con el Coronavirus, se filmó y subió la escena a Instagram.

El reproche masivo de las redes no se hizo esperar, aunque algunos fans devotos de Farjat la defendieron.

Finalmente, horas después, Farjat publicó en Instagram una disculpa en la que, claro, no perdió la oportunidad de mostrar que sigue siendo tan impresionante como cuando explotó en los medios con el viejo reality.

Piernas y delantera mediante, el mensaje de Farjat:

"Dia polemico pero yo siempre con la cabeza en alto. Pido disculpas públicamente a los que se ofendieron por la joda de coronavirus, no fue más que una broma, nunca lo hice con mala intención, jamas quize banalizar el tema, Nunca llame a emergencias, fue una broma que nunca pensé que iba a repercutir tanto, fue una copia de uno que ya había hecho doctorpampin, un comediante , que estaba circulando y yo no sabía que era de el, ni nunca lo había visto, me lo mostraron y un amigo me dijo de hacer una parodia, pero no con el fin que salgan todos los medios a matarme como si hubiera asesinado a alguien. Es triste como te golpean gratuitamente y se agarran de una estupidez mía cuando hay temas muchos más importantes para hablar seguramente. mas triste sería si la conversación sería real y el médico corte la comunicación de esa manera intentando evitar ayudar al paciente con un virus tan delicado que está causando muertes en el mundo supuestamente. Esta bueno dejar un mensaje en medio de tanta susceptibilidad. Tambien no quiero dejar pasar que asi como me mataron los medios, quiero destacar los mensajes hermosos que me mandaron mis seguidores, siempre con buena onda y entendiendo que era una simple broma. Gracias a la gente que me entiende, me banca y me apoya. son todo"