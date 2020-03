Magui Bravi la rompe en Sex; y el público enloquece: mirá las mejores fotos

View this post on Instagram

Carnaval en Experiencia S 3 X ! ud83cudfadud83cudfadud83cudfadud83cudfadud83cudfadud83cudfadud83cudfadud83cudfadud83cudfadud83cudfadud83cudfadud83cudfadud83cudfad Venu00ed a vivir algo diferente! Entradas por @alternativaescena En @gorritiartcenter funciones 21 y 23 hs ! Mau00f1ana Lunes tambiu00e9n! Y SON DE MIS u00daLTIMAS FUNCIONES . Gracias por tanto! u2665ufe0f Elenco hermoso con gigantes compau00f1eros que voy a extrau00f1ar MUCHO Y gran dire y coreografo. @josemariamuscari @matiasnapp GRACIAS a quiu00e9nes especialmente hicieron mi Escenografu00eda, Vestuario , y Zapatos . Para que todo lo que mis cuadros necesitaban estuviese perfecto. @buena_madera_muebles @facundowendler @calzados.marcelobruzzese Y no puedo dejar de hablar del equipo Tu00e9cnico de la obra y del teatro. Que laburan al mil por nosotros y para ustedes. @leantravaglio Y acu00e1 les dejo postales de mis momentos..............ud83eude90u201dLa lluviau201d ... pues siempre pelo mojado es mejor. ud83eude90 u201cLa rampa espejadau201d o Test de u201cRorschachu201d ( una de mis locuras que me dejaron aportar. ) ud83eude90 Cantar desde una hamaca sobre la gente cual Moulin Rouge ( mi fav ) ......................................... ud83eude90 y el u201cFlamencou201d con toda su gitanidad ! ......... Si au00fan seguu00eds leyendo .... solo me resta decir gracias gracias gracias a todos los que vinieron . Siempre sold out. ud83eude90ud83eude90ud83eude90ud83eude90ud83eude90Y se vienen cosas nuevas y lindas ya les contaru00e9 mu00e1s! ud83eude90ud83eude90ud83eude90ud83eude90ud83eude90ud83eude90ud83eude90ud83eude90ud83eude90ud83eude90ud83eude90