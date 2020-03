Confirmado: suspendieron Lollapalooza Argentina 2020

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió hoy suspender los eventos masivos, incluido el festival internacional Lollapalooza, como una de las medidas para evitar la propagación del coronavirus. También, en sintonía los anuncios que realizó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ordenó que los espectáculos deportivos se realicen sin la presencia de público.

La medida fue consensuada con empresarios y productores, con autoridades nacionales y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “El objetivo de todas las medidas que impliquen suspensión de actividades masivas no imprescindibles es contener el contagio. Estamos en esa fase. Todos los casos, por ahora, son importados. Aun no hemos tenido casos confirmados de circulación local. Eso es lo que tenemos que evitar o retrasar lo máximo posible”, explicaron a Infobae desde el entorno de Kicillof.

Ayer, a través de una resolución, las autoridades de Buenos Aires habían recomendado implementar una serie de medidas preventivas ante el coronavirus, como la correcta higiene personal y la “suspensión de eventos masivos en los que se prevea la participación de personas provenientes de los países con circulación de este virus” o “evitar concurrir a eventos masivos en los que se prevea la participación o concurrencia de personas provenientes de países con circulación del virus”.

El Lollapalooza estaba anunciado para el viernes 27, el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, con una importante grilla internacional, protagonizada por artistas como los Gun’s N Roses, Travis Scott, The Strokes, Gwen Stefani, y Lana del Rey.

Por otro lado, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo que para prevenir el coronavirus “más importante que el control es el autocontrol” y aclaró que no van a salir a perseguir personas que no estén cumpliendo la cuarentena. “La pena establecida en el decreto no es de cumplimiento inmediato. El ministerio de Seguridad no va a salir a perseguir a la gente que no esté cumpliendo la cuarentena”, puntualizó el funcionario.

(Fuente: Infobae)