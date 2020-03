Con transparencias…¡Hay evidencia!: Adabel Guerrero esta vez no se guardó nada

View this post on Instagram

u201cTodo lo bueno o malo que te pasa, o lo trabado que pueda parecerte llegar a cumplir tus metas, quizu00e1s es una seu00f1al de que tenes que ir por otro lado por el momento. Quizu00e1s para aprender algo, quizu00e1s porque te estu00e1 esperando algo mejor. O simplemente es optar utilizar el poder que tenemos para focalizar la mirada en las capacidades que tenemos dentro de un contexto u201crealu201d, y esto hace que sea posible seguir avanzando de alguna manera, sin quedarnos estancados en lo que habu00edamos pensado hacer pero no es posible por el momento. La capacidad de correr la mirada sin dejar de lado nuestros deseos es una forma de canalizar una energu00eda que puede volverse en contra si se estanca u obstruye por mucho tiempo. Causando la euforia y posterior depresiu00f3n cuando nos damos la cabeza contra la pared varu00edas veces. Corriendo el riesgo de que se vuelva un sentimiento naturalizado y la persona se defina como una u201cfracasadau201d. Lo importante es no terminar formando un rasgo de conducta por la repeticiu00f3n de mis actosu201d. Esto lo escribu00ed hace un tiempo. Siempre escribo para sacar cosas de adentro. Espero te sirvan mis palabras aunque sea para mejorarte el du00eda. Contame algo sobre vos asu00ed puedo inspirarme a escribir algo para la pru00f3xima. Los quiero!! Besos!! Ocu00fapate por este bien, no esperes que los demu00e1s lo hagan por vos! Esta hermosa foto fue tomada por @sebashernandezcullen.ph #picture #fotografia #motivacion #motivation #quererte #adabelguerrero