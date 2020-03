Araceli González no se guardó nada en un fotón y una confesión que son furor en Instagram

View this post on Instagram

Siempre ame lo que hice, mi dedicaciu00f3n! Y con el amor que construu00ed mi carrera, mi persona y mi personalidad. Que fue mutando. Porque aprendo y evoluciono con lo que me enseu00f1a la vida, mis hijos( de ellos aprendo mucho y ellos al ser como son, demuestra de cu00f3mo fueron abordados, amorosamente) aprendo de mis inquietudes y de mis bu00fasquedas. No me arrepiento de lo vivido , porque construyo esta mujer que soy. Y seguiru00e9 aprendiendo! Y seguiru00e9 construyendo. Solo me ocupo de lo que me alimenta bien. De lo que me hace mejor persona. La Paz es de adentro hacia afuera. Y eso es un gran trabajo individual. Son los preceptos que debemos sostener. Hay uno en #taekwondo #autocontrol te lo repito #autocontrol . La ira enferma! La ira nos desdibuja. La ira nos saca de nuestra verdad. Autocontrol. Locas? Mentirosas? Agresivas? Caru00e1cter fuerte? Fu00e1ciles? Con filtro! Sin filtro! Austera, genuina, verdadera. Se le suelta la cadena? No permitamos que nos falten el respeto! #todas #todos #todes . Basta de camuflar machismo, agresiu00f3n , y destrato , con chistes. Basta de ser entretenedor y faltar a la verdad. #demode . A cuidarse. Aunque no estes vidible te visibilizan con descripciones mentirosas. Abrrazo grande. Ahora si, a seguir construyendo. Ara