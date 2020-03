Andrea Rincón se confiesa: "Hace mucho que no...

Andrea Rincón es la morocha argentina arquetípica.

No sólo por su cuerpo, por sus características físicas, sino también por su humor y su calle: hay que decirlo, la Rincón tiene más noche que la luna.

En un gran momento profesional y personal, tras un pasado oscuro complicado por relaciones tóxicas y las adicciones, la morocha reveló, entre otras cuestiones, un detalle de su vida amorosa.

Entrevistada en radio, aseguró que "hace mucho tiempo que no salgo con mujeres, pero en realidad yo no miro el envase yo me fijo en como es la persona por dentro más allá de que si es hombre o mujer. Yo me fijo en su espíritu, en su alma, en su corazón en el amor que puede dar que es lo que realmente importa en este mundo".