La China Suárez le declaró su amor a un hombre que no es Benjamín Vicuña

View this post on Instagram

A Ricky se lo ama y punto. Hola @ricky_martin Sos todo lo que estu00e1 bien, ya te lo habru00e1n dicho muchas veces. @veroarcuri podru00e9 ser parte del club de fans ? u2764ufe0fud83dude02 Gracias @majopandullo por la invitaciu00f3n!