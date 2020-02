La misteriosa foto de Julieta Prandi que atrapó a todos en las redes: ¿qué se ve?

View this post on Instagram

ud83dudc7du144cu1587ITOu1587u1455Oud83dudc7d ud83dudef8ud83dudef8ud83dudef8ud83dudef8ud83dudef8 . . . A u1d0fu1d1bu0280u1d0f u0274u026au1d20u1d07u029f, u0274u1d0f su1d07 u029fu1d0fs u1d18u1d1cu1d07u1d05u1d0f u1d07xu1d18u029fu026au1d04u1d00u0280. Du1d07u0299u1d07u0274 u1d20u026au1d20u026au0280u029fu1d0f, u0262u0280u1d00u0274 u1d04u1d0fu0274su1d07u1d0au1d0f u029fu1d07s u1d05u1d0fu028f! Tu1d00u0274 u0493u1d07u029fu026au1d22 u1d05u1d07 u029cu1d00u0299u1d07u0280 su1d1cu0299u026au1d05u1d0f u028f u029cu1d00u0299u1d07u0280 u1d05u1d0fu0280u1d0du026au1d05u1d0f u1d07u0274 u1d07u029f u0280u1d07u0493u1d1cu0262u026au1d0f u1d05u1d07u029f u1d04u1d07u0280u0280u1d0f, u1d20u1d07u0280 u1d1bu0280u1d07u1d0du1d07u0274u1d05u1d0f u1d00u1d0du1d00u0274u1d07u1d04u1d07u0280 u1d07u0274 u029fu1d00 u1d04u026au1d0du1d00 u028f u1d1bu1d07u0274u1d07u0280 u1d07u029f Uu0280u026au1d1bu1d0fu0280u1d04u1d0f su1d0fu029fu1d0f u1d18u1d00u0280u1d00 u0274u1d0fsu1d0fu1d1bu0280u1d0fs. Cu1d1cu1d00u0274u1d1bu1d00 u026au0274u1d0du1d07u0274su026au1d05u1d00u1d05, su1d0fu1d0du1d0fs u1d18u1d0fu029fu1d20u1d0f u1d07u0274 u1d07u029f u1d20u026au1d07u0274u1d1bu1d0f. Lu029fu1d07u0274u1d00 u1d05u1d07 u1d07u0274u1d07u0280u0262u026au1d00, u1d07u1d0du1d18u0280u1d07u0274u1d05u1d0f u1d0du026a u0280u1d07u0262u0280u1d07su1d0f u1d00 u1d04u1d00su1d00. ud83dudef8u2728 Gu0280u1d00u1d04u026au1d00s u1d00u1d0du026au0262u1d0f u029cu1d07u0280u1d0du1d0fsu1d0f u1d18u1d0fu0280 su1d07u0262u1d1cu026au0280u1d0du1d07 u1d07u0274 u1d0du026a u029fu1d0fu1d04u1d1cu0280u1d00 @amadeyhugo @jano_aventuras