¡Sorpresa!: conocé el particular vínculo entre Rocío Guirao Díaz y la NASA

Rocío Guirao Díaz, una de las mujeres más hermosas de la Argentina, se vinculada en las últimas horas con la NASA y todo gracias al hobby de su marido Nicolás Paladini.

Y es que el empresario fue reconocido por la agencia especial de Estados Unidos por una impresionante fotografía que realizó.

La postal fue tomada con su impresionante cámara telescópica, especialmente diseñada para realizar fotografías del espacio y ayer fue distinguida por la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil que la destacó como la ‘foto del día’.

Emocionado, Paladini escribió: “Hoy es un gran día!!! Una de mis fotos fue ganadora de la “Foto del día” de la NASA (premio APOD). El mayor reconociendo para un Astrofotografo. @nasa_apod @astronomypicturesdaily Quiero agradecer a todos los que me han dedicado su tiempo y me han enseñado a ser un mejor fotógrafo. Esto me motiva a seguir mejorando!”, expresó junto a la publicación de la NASA.

Dicha imagen fue publicada por él mismo el pasado 6 de noviembre en su perfil, en donde también la describió: “Buenas, les comparto mi foto de Messier 16 o " La Nebulosa del Águila“ que también es conocida como M16. Es una nebulosa de emisión que rodea un cúmulo abierto. Está ubicada en la constelación Serpens a unos 7.000 años luz de distancia de la Tierra. La nebulosa del Águila es parte de una nebulosa de emisión con aproximadamente 8100 estrellas, que están mayormente concentradas en la zona al noroeste de los pilares”, detalló.

Muy orgullosa, su famosa mujer le dedicó unas tiernas palabras en una story: “Te felicito amor por este reconocimiento de la NASA. Sos mi orgullo”.

Cabe destacar que hace unos días, el periodista Rodrigo Lussich aseguró en Intrusos que la pareja se radicaría en Miami junto a sus hijos Aitana, Indio y Roma.: “Pidieron la visa permanente en Estados Unidos y dejan la Argentina. Se instalarán en Miami en febrero con todos los papeles”. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el tema.

La pareja contrajo matrimonio en 2008 y hace tres años, invitado a la mesa de Mirtha Legrand, el empresario había contado cómo conquistó a la madre de sus hijos. “Yo la empecé a corretear a Ro por las redes sociales, yo del interior, de Rosario, y siempre trabajaba para el lado de Córdoba, no venía nunca para Buenos Aires. Hasta que me entero que tenía un desfile en Villa María, yo tenía una persona conocida ahí y le dije me tenés que conseguir una entrada para estar en primera fila y averiguame en qué hotel está que quiero estar en el mismo hotel, por supuesto”, comenzó relatando.

Y siguió: “Cuando llego ya había empezado el desfile, era en un teatro. Y bueno, termina el desfile, yo esperándola en la puerta, no salía, no salía. Cuando la llamo por teléfono el desfile había terminado, había salido por otra puerta, estaba con la madre en el hotel, ya habían pedido comida y le digo venite con tu mamá, no hay ningún problema”, continuó el empresario. “Fuimos a cenar esa noche a un restaurant, que teníamos una reserva, Ro al lado y yo frente a mi suegra. Esa fue la primera vez que nos vimos, y a partir de ahí al fin de semana siguiente la invito a Rosario, yo llego tarde al aeropuerto, pero de camino le compré una coneja gigante de peluche”, agregó entre risas.

Ella, también invitada al ciclo de Chiquita, acotó: “Me encantó, me pareció tan naif. Viste que hoy en día ¿quién te regala un peluche? Yo morí de amor. Porque acá los porteños son distintos, no te van a caer con un peluche, como que me pareció re romántico”.