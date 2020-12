Explotó la 'Bomba' Tucumana y se despachó a gusto contra La Princesita Karina

Una vez más el 'Cantando 2020' se robó buena parte del protagonismo de la noche en la TV argentina, pero no justamente por el concurso en sí, sino que hubo un nuevo y fuerte cruce entre los protagonistas del mismo.

En esta ocasión, fueron Gladys La Bomba Tucumana y la Princesita Karina quienes se sacaron chispas ante la mirada de todos los presentes.

"Necesito aclarar antes de la devolución que yo a Gladys le tengo mucho cariño. No puedo decir te quiero porque no nos conocemos. Pero en la devolución anterior yo le puse un siete, lo cual es una buena nota, y Gladys estando en la pista me dijo que era feo lo que yo hacía. Lo que necesito que sepa es que yo no mezclo las cosas y trato de ser lo más justa dentro de las limitaciones que tengo dentro de mis conocimientos, porque tampoco soy una experta", comenzó diciendo La Princesita.

"Primero quería preguntarte, ¿de dónde sacás eso? Yo no sé, decime qué tomás para que yo tome lo mismo, porque la verdad no me acuerdo ni lo que hice hace media hora en el camarín con mi coach. Te admiro un montón, pienso que creciste. Tus primeros discos eran más o menos, y después ahora pienso que sos una gran cantante, y eso se hace con estudio. Y te merecés ese lugar", le retrucó La Bomba, furiosa como hacía mucho tiempo no se la veía en la pista.

"Yo no quiero aprender música porque ya estoy de vuelta. La primera vez me mandó al otorrinolaringólogo, pero está todo bien. Yo igual te quiero muchísimo. Yo estoy de vuelta, yo soy de los años 90 y vos sos una chiquita de ahora, ¿entendés mi amor?", agregó la cantante tucumana, chicaneando a su colega. A lo que Karina le respondió: "Relajá. Todo lo que estás diciendo no tiene nada que ver. Así que por favor tratemos de mantener el hilo de la conversación", precisó, tratando de calmar las aguas.

No conforme, Gladys redobló la apuesta: "Me mandaste a estudiar y te la dejé pasar. Por lo menos por respeto no me lo digas. Mi amor, tengo mucho taco gastado. Yo te dejo pasar a vos un montón, pero sabés por qué. Porque te quiero y no quiero quedar mal con el público. Tampoco voy a dejar que Karina me rete a mi como una nena que no soy. Soy una señora mayor que tiene mucho escenario. Así que no voy a dejar que me rete. No me voy a quedar callada porque me quedé callada todo el año", sentenció.