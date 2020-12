Robertito se fue de C5N y dejó un polémico tuit

Robertito Funes Ugarte decidió separar su camino de C5N y dejó Sobredosis de TV. el programa que lo tenía como protagonista los sábados.

Reconocido por su particular forma de vestir y proceder en las entrevistas, Robertito adelantó un nuevo horizonte en su vida profesional.

"Es un ciclo que se termina, se tornó muy político y yo no le esquivo, pero creo que la gente está cansada de la política, creo que necesitan un poco de humor, y al sacar eso ya me dejó de interesar", reveló algunos días atrás en una entrevista en La Once Diez.

Además aclaró que desde la producción nunca le hicieron una bajada de línea. "Ellos no me pidieron nada, pero al sentir que está siempre parecido le sacamos la cuota de humor y yendo siempre en vivo es un estrés. Por eso, tomé esta decisión", señaló.

Por esta razón, su mensaje en la red social del pajarito generó grandes confusiones en todos los fanáticos del comunicador. "Por suerte todo tiene un final. Libre y más liviano se recorre mejor el camino", redactó.