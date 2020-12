¿Chau Faraona?: Martín Cirio se fue del país por ...

En octubre de este año, el Dipy viralizó varios tuits de Martín Cirio en los que hacía chistes sobre pedofilia, e inmediatamente fue repudiado por miles de personas. El youtuber decidió desaparecer de los medios, luego volvió con muchos seguidores menos, y ahora contó que está pasando "momentos oscuros" por los que decidió irse a Turquía y autoexiliarse.

En un largo y detenido video (Sin mucho humor), el actor declaró porqué tomo la decisión de irse del país de manera premeditada y, sobre todo, explicó como vivo los últimos meces en depresión, aislamiento y miedo, luego de los comentarios matadores de sus miles de fans.

Primero arrancó mostrando la preparación de su valija y se animó a bromear con que se va a Estambul porque fue el lugar en el que mejor sexo tuvo, pero luego se puso serio y aclaró: "No voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando mucho funcionar. La gente que me sigue en Twit... No, Twitter no, no tengo más esa cuenta está sepultada. Yo veo Twitter y lloro. cada vez que entro a Twitter me trae bad memories (malos recuerdos)", dijo.

Entre otras tantas declaraciones como, por ejemplo, la perdida de muchos amigos, la soledad y la perdida de followers, el Youtuber culmina su despedida diciendo que no puede superar este momento y continuar con su carrera bajo estas circunstancias: "Llegó un punto que dije paremos un poco porque no puedo seguir en esta rueda como si nada hubiera pasado. Hay gente que me dice 'ya fue', onda, superalo, y me encantaría poder dar vuelta la página tan rápido porque sería mucho más sano para mí también".

Aquí su último video con el descargo: