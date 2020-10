Trás el escándalo de Bake Off, Samanta volvió con programa propio y una mascota muy famosa

View this post on Instagram

ud83dudc95u00a1Torta Friends!ud83dudc95 ud83cudf70+ud83dudcfa Hace muy pocos du00edas se cumplieron 26 au00f1os de la creaciu00f3n de F.R.I.E.N.D.S y todos pensamos...u00a1Estamos re grandes! jajajaj Para mi, una de las mejores sitcoms de la historia!!! Esta torta sillu00f3n, su00faper caracteru00edstica (Ni hablar del PAVO con lentes jajaja) Me la encargu00f3 un chico que es fanu00e1tico de la serie para su cumpleau00f1os!!! Todo hecho de la mano de @pasta.ballina coloreada con @colorantes.kingdust La base divina es de @cabra.laser !!! u00bfLos sabores?: Rellena de frutos rojos y crema oreo. u00bfCuu00e1l es tu personaje favorito de Friends? Los leo siempre ud83eudd13ud83dudc9c #pastaballina #cakestagram #amazingcakes #cakes #samantabakeoff #samipastelera #chocolate #vainilla #cumpleau00f1os #torta #tortas #friends