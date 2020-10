¿Quién te crees que sos?: mirá qué músico le negó una foto a Pampita al salir de un show

Pampita Ardohain contó los detalles del día que Paulo Londra se negó a sacarse una foto con ella y lo dijo entre risas, pero con sentida queja.



En Pampita on line, la conductora recordó una buena experiencia con Alejandro Sáez y la diferenció inmediatamente del mal trago que sufrió con el cantante cordobés del momento, quien la dejó pagando a ella y a sus hijos.



Confesó entonces que una vez Paulo Londra le dijo que no ante el pedido de la bella Pampita de una foto a la salida de un show del trapero y músico del momento.



Muy insistente con la situación. Carolina continuó y comentó un poco más sobre lo que sucedió aquella noche.



“Una vez, Paulo Londra me dijo que no. Bajó muy cansado del escenario. Pero voy a ir de vuelta, no vas a zafar…algún día te voy a encontrar. Es que a mis hijos les gusta mucho. Estaba muy cansado, no sé cuántos años tiene, pero estaba muy cansado. No me estoy quejando porque lo voy a volver a intentar jaja. Por los chicos, una madre hace cualquier cosa, es eso”