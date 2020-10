Preocupación: José María Listori internado por complicaciones derivadas del Covid-19

El reconocido actor y conductor de TV, José María Listorti, fue internado en las últimas horas por neumonía y fiebre alta tras recibir el diagnóstico de Covid-19 positivo hace pocos días.



El último viernes también se confirmó que su mujer, Mónica González, tenía síntomas que se correspondían con los de coronavirus y ambos se encuentran aislados y con síntomas desde entonces.



A través de un video en su cuenta de Instagram, desde la clínica Los Arcos de Palermo el conductor de Hay que ver dio declaraciones acerca de su critico estado de salud.



"El sábado tuve un poquito de fiebre, 38.4, el domingo a la mañana seguimos con fiebre y mi doctor me dijo: 'No, acá algo pasa'. Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dio que tengo una neumonía provocada obviamente por el Covid"