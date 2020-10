Dos vegetarianos "místicos" cocinando carne enloquecieron a los seguidores de Masterchef

—Pato!!

—¿Que?

—Veni, Pato! Pato Pato Pato Pato!!

—Voy!!

—¿Que?

—Dije VOY, no BOY!

—¿Por que no venis?

—Digo voy de que ESTOY YENDO, no de Boy Olmi!!!

—Pato! Pato!!

—VOY!!

—¿¿QUE?? pic.twitter.com/c5oGSoYwOQ