Bikinis, bailes y mucha fiesta en la presentación del calendario 2020 de la sanjuanina Naty Baccino

View this post on Instagram

Felices por culminar un evento mu00e1gico! Lanzamiento del calendario @baccinomodels 2020 con mucha fuerza y energu00eda positiva. Gracias equipo! Gracias a todas las personas que fueron parte! #calendariobaccinomodels2020 #baccinomodels #mujereseuforicas #mujeresfelices #fashionshow