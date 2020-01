No te la podés perder: el baño más perruno de Silvina Escudero

View this post on Instagram

u15f0I u15b4u15e9u15f0Iu14aaIu15e9 u146dEu1587u1587u144cu144eu15e9 ud83dudc15 ud83dudc15 ud83dudc15 . En la foto falto u15e9u15b4u1587IKu15e9 que no quiso posar. Cada uno de los 4 comen un alimento distinto, recomendado por su veterinario. Descubru00ed @pet_mosho que tiene todas las marcas de alimento balanceado y te traen el pedido a tu casa... y lo mu00e1s importante son los mu00e1s econu00f3micos del mercado. Ahu00ed compro yo, se los recomiendo. Despuu00e9s cuu00e9ntenme! . ud83dudc59 @las_coronel_showroom_