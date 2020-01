¡Como en los viejos tiempos! Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron fotografiados juntos

Un momento más que esperado llegó durante los premios SAG Awards: Jennifer Aniston y Brad Pitt celebraron juntos el hecho de ganar en sus respectivas categorías. Según las imágenes que se difundieron, la ex pareja comparte un íntimo momento detrás de escena.

Jennifer Aniston ganó por su papel principal en la serie The Morning Show, mientras que Brad Pitt se llevó el galardón de mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood. Ambos se encontraron detrás del escenario de los Screen Actors Guild Awards luego de ganar sus respectivas categorías.

La cuenta de Twitter de los SAG Awards compartió una secuencia de cuatro fotos en la que aparecen los actores. Mirá las fotos: