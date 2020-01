¡Soplá que está tuto!: Jimena Barón y un video arrasa en las redes

View this post on Instagram

Cuando no tenes quien joraca te saque fotos el procedimiento es: -ru00e1faga en live -seleccionar la mejor foto -frase hot o provocadora en caso de solteru00eda, frase culta del estilo poesu00eda o parte de un libro/pelu00edcula(que seguro no leu00edste ni viste pero googleaste y garpa) en caso de estar en pareja y necesitar justificar la putez haciu00e9ndote la sabia. -makeup y filtro opcionales, claramente no los ando implementando. -Photoshop ya me parece un montu00f3n, bastante irreal y superficial es esta red del mal verdad? VOILu00c0 u2728 les amo