¿Cuáles son los signos más orgullosos según el zodiaco?

Para muchas personas, perdonar algo que hirió sentimentalmente a uno lleva tiempo, pero dependiendo la gravedad del asunto algunos pueden reaccionar mejor o peor. Pero hay determinados signos en el zodiaco que llevan su orgullo al extremo y que jamás darían el brazo a torcer: se trata de aries, tauro y escorpio.

Aries:

Lo que tiene este signo es que es muy seguro de sí mismo, son muy buenos compañeros pero al momento de ser traicionados jamás podrán perdonar. Incluso si ellos son los que se equivocan, pedir disculpas sería algo muy poco probable y les cuesta mucho admitir sus errores.

Tauro:

Es el signo más terco por excelencia, por lo tanto, también es muy orgulloso. No pueden no tener el control de la situación, no quieren que nadie los contradiga y es muy difícil que cambien de opinión. Si se equivocan, es muy difícil que pidan disculpas, aunque si es muy evidente su error, tendrán que dar el brazo a torcer.

Escorpio:

Por su temperamento y la seguridad en sí mismos, no solo no soportan ser engañados o humillados sino que son muy vengativos. Hacerle una broma puede ser una muy mala idea ya que podría reaccionar muy mal y no dejarte tranquilo.