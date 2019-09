Catherine Fulop se quebró al recordar sus dichos sobre el Holocausto

El segmento de "Punto de Encuentro" de Podemos Hablar inició de una manera distinta con la visita de la actriz y modelo venezolana ya que el conductor, Andy Kusnetzoff , le preguntó si quería aclarar las declaraciones que había realizado comparando al dirigente venezolano Nicolás Maduro y Adolf Hitler, donde la comunidad judía se vió afectada.

“Me gustaría no repetirlos porque yo me escucho y me horrorizo en el fragor de hablar de mi país”, aseguró Catherine. “Si no te hubiera escuchado tu arrepentimiento, tu pedido de disculpas y tu buena fe, sino no te hubiera invitado”, le dijo el conductor.

La esposa de Ova Sabatini comentó que durante estos meses se sintió muy angustiada ya que el horror por la situación que atraviesa su tierra natal, Venezuela, la llevó a expresar dichos fuera de lugar que no tenían justificación.

“Soy ignorante en ese tema y por eso pido perdón. Herí a muchas personas, sobre todo de la colectividad judía. Hay una religión y un pueblo que ha sido maltratado y no se compara con nada”, aseveró, sensibilizada.

“Tuve que ir con un rabino para sanar”. Ese fue uno de los caminos en los cuáles dice haber encontrado la paz y el perdón aunque reconoció que durante un tiempo tuvo mucho miedo de salir a la calle pero que gracias a esta situación: "Encontró gente maravillosa que la ayudo a salir adelante".