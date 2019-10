Mirá el espectacular disfraz de Halloween de Yanet Gracía, que dejó a todos bien ...

Yanet García, chica del clima de Televisa, sacudió hoy a los espectadores del ciclo en el que trabaja, el mañanero muy exitoso Hoy, con su disfraz de Halloween.

Aprovechando su espectacular físico, la presentadora y modelo lució el disfraz del Cisne Negro.

Un cisne negro es una eventualidad realmente extraordinaria, que cambia un estado de cosas.

Es algo único e inesperado. Incluso, hasta que no apareció uno en Australia en tiempos de descubrimientos de nuevos continentes, en Europa no se creía que hubiera cisnes que no fueran blancos.

Y de ser excepcional se vistió Yanet, emulando al personaje de Natalie Portman, en la película Black Swan.