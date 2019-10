Dolor en el mundo cumbiero: murió un integrante de Damas Gratis

View this post on Instagram

Tu amistad en mi corazu00f3n roto el sonido de tu guitarra bien fuerte en el ou00eddo de todos los CUMBIEROS del mundo. Adiu00f3s viejo lobo de mar, para mi y para @bufalo6881 eras Bernardo cuando no existu00eda DG y tocu00e1bamos para los jubilados, cumpleau00f1os y casamientos. El dueu00f1o del volumen, la guitarra borracha de Richard se la apodu00f3 asu00ed cuando grabo en Damas Gratis la primera del borracho con una copa hizo el deslizamiento del sonido du00e1ndole el toque como que estaba en pedo. Mientras escribo estas palabras estoy acu00e1 en Puerto Deseado Patagonia Argentina provincia de Santa Cruz y como olvidar cuando vinimos a tocar acu00e1 hace muchos au00f1os y nos llevaron a cenar. Trajeron mariscos y nosotros un hambre. Preferu00edamos una milanesa, el u00fanico que sabu00eda comer mariscos eras vos Richard. Comimos los mariscos. Richard dijo y la comida? Esta es la comida dijeron. Para Richard era una entrada nomas ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23 adiu00f3s